تركيا.. تراجع العجز التجاري التركي بنسبة 58 بالمائة

أكدت وزارة التجارة التركية تراجع عجز التجارة الخارجية للبلاد في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 57.95 بالمائة.

جاء ذلك في المعطيات التي نشرتها الوزارة، اليوم السبت، لشهر أغسطس الماضي.

وأشارت الوزارة أن قيمة الصادرات في الشهر الماضي وصلت 12 مليارا و389 مليون دولار، مقابل 14 مليارا و875 مليون دولار للواردات.

وبعد هذا التراجع أصبح حجم العجز التجاري مليارين و487 مليون دولار.

وتصدرت السيارات والجرارات والدراجات النارية والهوائية ووسائل نقل برية أخرى، قائمة الصادرات بقيمة بلغت مليارا و187 مليون دولار.

أما واردات تركيا في نفس الشهر، فتصدرها الوقود المعدني والزيوت المعدنية.

وجاءت ألمانيا كوجهة أولى للصادرات التركية، بقيمة مليار و129 مليون دولار، ثم بريطانيا 912 مليون دولار، ثم العراق 650 مليون دولار.

فيما حلت روسيا في مقدمة الدول التي تستورد منها تركيا، حيث بلغت قيمة وارداتها في شهر أغسطس مليارا و589 مليون دولار، ثم الصين بقيمة مليار و447 مليون دولار.