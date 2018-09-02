الرئيس القرغيزي يدعو الأتراك للاستثمار في بلاده

دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جنبكوف، اليوم الأحد، رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة استثمارات في بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جنبكوف، في منتدى الأعمال التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة بيشكك.

وأعرب جنبكوف عن ثقته بأن المنتدى سيكون وسيلة لتنمية اقتصاد البلدين.

وأشار الرئيس القرغيزي إلى وجود جو من الثقة المتبادلة، وإلى تطور العلاقات بين البلدين بشكل ممتاز.

ولفت أن رجال الأعمال الأتراك ينفذون استثمارات في قرغيزيا منذ عام 1995، بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.

كما أعرب عن رغبة بلاده في زيادة صادراتها إلى تركيا.

ودعا إلى الاستثمار التركي في قطاعي الصناعات الخفيفة والسياحة.

وأضاف أن تأسيس أي شركة في بلاده يستغرق ثلاثة أيام، وأن الضرائب منخفضة جدًّا فيها مقارنة بدول الجوار.

وأمس السبت، وقّعت تركيا وقرغيزيا 12 اتفاقية في عدة مجالات خلال اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقيات في إطار زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قرغيزيا، وتستغرق 3 أيام بدأها أمس.

وحضر توقيع الاتفاقيات أردوغان، ونظيره القرغيزي جنبكوف.