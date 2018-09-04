شراكة قطرية تركية في مجال الاستثمار الفندقي والعقاري

وقعت شركة "رتاج للفنادق والضيافة" (قطرية) وشركة التطوير العقاري "أي هوم إنشاءات" (تركية) اتفاقية شراكة لإدارة منتجع "رتاج يالوفا" بولاية يالوفا شمال غربي تركيا.

وعُقد بالدوحة حفل بهذه المناسبة، مساء الاثنين، شارك فيه الملحق التجاري التركي لدى الدوحة، براق بوركجي، إلى جانب مسؤولين من الشركة القطرية.

وأوضح مدير عام الشركة التركية، عبد الرحمن شوشة، أن هذه الشراكة "تقدم النموذج الاستثماري الذي يطور العلاقة بين القطاعين العقاري والسياحي".

وتابع: "ولنبدأ بذلك شراكة إستراتيجية تهدف بشكل رئيسي للتوسع في القطاعين السياحي والعقاري التركي والقطري."

وأضاف "نهدف خلال هذه الشراكة لجذب استثمارات لتركيا تتجاوز 7 ملايين يورو؛ وذلك من خلال شراء المستثمرين للشقق الفندقية في المنتجع، إلى جانب عائد إيجاري باليورو."

بدوره قال محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية، إن "شراكتنا اليوم هي نتاج للشراكة الإستراتيجية بين قطر تركيا التي أثبتت في ظل أزمة الحصار أنها نعم الشقيق."

وأضاف "يشكل هذا التعاون مع 'آي هوم' أحد أفضل الصفقات لمجموعة 'رتاج' وشركة 'رتاج' للفنادق والضيافة، نظرا للمكانة الراسخة لكلا العلامتين".

واستطرد "إذ تعد شركة 'آي هوم' من أشهر المطورين العقاريين في المنطقة، فيما تمثّل 'رتاج' أكبر علامة تجارية للفنادق الحلال."

ويضم منتجع 'رتاج يالوفا' 51 شقةً ضمن 3 مبانٍ منخفضة الارتفاع، ومن المتوقع افتتاح المشروع منتصف العام القادم.