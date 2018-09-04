وزير المالية التركي يلتقي نظيره البريطاني وممثلي أكبر المؤسسات المالية العالمية

اختتم وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، سلسلة مباحثات في العاصمة البريطانية لندن، بلقاء رؤساء وممثلي مؤسسات مالية.

وعقب لقائه مع وزير المالية البريطاني "فيليب هاموند"، ووزير الدولة السير "ألان دانكن"، التقى "ألبيرق" رؤساء وممثلي 11 مؤسسة من أكبر المؤسسات المالية العالمية، تدير أموالا بقيمة 15 تريليون دولار، في اجتماعات منفصلة.

وشرح "ألبيرق" لرؤساء ومدراء المؤسسات، قصة النجاح التي حققتها تركيا على مدار 15 عاما، عبر الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن تفاصيل السياسات التي ستطبقها في إطار خطة استراتيجية أقوى خلال المرحلة الجديدة.

وأصبحت تركيا واحدة من الدول الرئيسة في العالم، الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، في قطاعات عدة، تتوزع بين الصناعة والسياحة والعقار والخدمات.