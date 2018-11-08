توقع بتباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 1.9 % في 2019

توقعت المفوضية الأوروبية، أن يتباطأ معدل النمو بمنطقة اليورو إلى 1.9 % في 2019، مقابل نمو فعلي 2.4 % في 2017، وأن يتواصل التباطؤ حتى 2020.

وفي تقرير صادر اليوم الخميس، خفضت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعاتها لمعدل النمو بمنطقة اليورو إلى 2.1 % في 2018، مقابل توقعات سابقة بـ 2 %.

وتوقعت المفوضية ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.8 % في العامين الجاري والمقبل، في حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي، معدل تضخم يقترب من 2 %.

وأرجعت المفوضية توقعاتها المتعلقة بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى السياسات الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة، والضبابية التي تهيمن على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبرامج الإنفاق في دول مثل إيطاليا.

وفيما يتعلق بألمانيا، توقعت المفوضية أن يحقق أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل نمو 1.7 % في 2018، مقابل 2.2% في العام الماضي، و1.8 % في 2019.

وفيما يخص بريطانيا التي تتأهب لمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار المقبل، توقعت المفوضية أن ينمو اقتصادها 1.3 % في 2018 و1.2 % في 2019.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافة إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.