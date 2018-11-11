السعودية ستخفض صادرتها من النفط 500 ألف برميل يومياً الشهر المقبل

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن بلاده، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستخفض صادراتها من النفط في ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وردت تصريحات الفالح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش اجتماع لجنة "أوبك" لمراقبة خفض إنتاج النفط.

وأضاف الفالح: نعمل على خفض إنتاجنا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في الشهر القادم، مقارنة بصادراتنا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويعقد في أبوظبي، اجتماع للجنة مراقبة خفض إنتاج النفط، المؤلفة من دول في "أوبك" ومنتجين مستقلين لبحث نتائج اتفاق خفض الإنتاج، ووجود حاجة إلى ضخ مزيد من الخام في السوق العالمية أو تقليصه.

وتتألف اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، من: الكويت، وروسيا، وسلطنة عمان، وفنزويلا، والجزائر.

وبين الفالح أن إنتاج النفط السعودي خلال الشهر الجاري يزيد على إنتاج شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (10.7 ملايين برميل متوسط إنتاج أكتوبر).

وتابع الوزير: لدينا رغبة في أن يكون لدينا أدنى حد من المخزونات في العام القادم 2019.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول المقبل.