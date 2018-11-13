إيرباص تعرض طائرتها الجديدة "A220" في مطار أتاتورك بإسطنبول

عرضت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات طائرتها الجديدة "A220" في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

وبمناسبة قدوم الطائرة المذكورة إلى إسطنبول لأول مرة، عقدت كريستينا دي غاغني مديرة التسويق في شركة إيرباص مؤتمرا صحفيا في جناح الخطوط الخارجية بمطار أتاتورك.

وقالت غاغني إن الطائرة الجديدة تعتبر الأكثر تطورا بين طائرات نقل الركاب من ناحية اتساع المقاعد.

وأضافت غاغني أن الشركة تعمدت، أيضا، توسيع نوافذ الطائرة لتخفيف شعور الخوف لدى الركاب الذين ينتابهم القلق أثناء السفر.

وأكدت المسؤولة أن إيرباص تلقت طلبات لصناعة 402 طائرة من طراز "A220"، وأن الشركة سلمت إلى الآن 47 طائرة لأصحابها وتعمل على تصنيع العدد المتبقي.

وأردفت قائلة: "خلال السنوات الـ20 القادمة، سيحتاج العالم إلى 28 ألف طائرة، وشركة إيرباص تسعى لتصنيع القسم الأكبر من هذا العدد، ونسعى لإسعاد المسافرين من خلال تصنيع الأفضل والأجود".

وعن علاقة إيرباص مع شركة الخطوط الجوية التركية، قالت غاغني: "تربطنا علاقات جيدة مع الخطوط الجوية التركية، ولن أستطع الإفصاح عن طلبات الشركة الشركة من إيرباص بسبب بند السرية في اتفاقنا".