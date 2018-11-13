جمعية "موصياد" التركية تفتح مكتبا في سلطنة عمان

فتحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" التركية، مكتبا تمثيليا لها في سلطنة عمان.

وأوضحت الجمعية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنّ موصياد تواصل فتح المكاتب وإبرام اتفاقات التعاون، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في التواجد بكافة أرجاء الأرض.

وأضاف البيان أنّ عدد فروع الجمعية ارتفع مع افتتاح مكتب سلطنة عمان، إلى 213 في 83 دولة.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس قسم المكاتب الخارجية للجمعية، إبراهيم أويار، الذي قال بإن مكتب سلطنة عمان سيساهم إيجابا في تحقيق أهداف موصياد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشار أويار إلى الاهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لسلطنة عمان، مبيناً أن رجال الأعمال الأتراك يتطلعون بشغف إلى الاستثمار في المنطقة.

وتابع قائلاً: "بالنظر إلى العلاقات التجارية بين تركيا وسلطنة عمان في السنوات الماضية، نجد أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين دون المأمول، وستقوم جمعية موصياد بفعاليات مهمة من شأنها رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال فترة قصيرة".

وعينت الجمعية "محمد غونايدن" ممثلا لها في سلطنة عمان، بحسب البيان.

وتأسست "موصياد"، بمدينة إسطنبول عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وتضم نحو 11 ألف عضو، ويعمل لديهم 1.6 مليون شخص، ولها 86 فرعاً داخل تركيا.