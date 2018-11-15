وزير: تركيا تخطط لبناء 10 جسور فوق "قناة إسطنبول" المرتقبة

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، أن بلاده تخطط لبناء 10 جسور في إطار مشروع "قناة إسطنبول".

جاء ذلك خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، اليوم الخميس، حيث أشار الوزير التركي إلى أن بلاده تعتزم البدء بإنشاء "قناة إسطنبول" البحرية في عام 2019.

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحري "مرمرة" بـ"الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

وتطرق طورهان إلى مطار إسطنبول الجديد الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال طورهان إنهم يخططون لتحويل جميع الرحلات الجوية من مطار "أتاتورك" إلى مطار "إسطنبول" اعتبارًا من 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأكّد أن مطار "إسطنبول" مشروع ضخم، حيث جرى افتتاح الجزء الأول (A) القادر على استيعاب 90 مليون مسافر، ومن المقرر افتتاح جزء ثانٍ (B) العام القادم.

وتبلغ مساحة مطار إسطنبول الجديد 76.5 مليون متر مربع وسيكون الأكبر عالميا عند اكتمال كافة مرافقه.

وأشار طورهان إلى عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بوصول المسافرين إلى المطار في الوقت الراهن، وخاصة مع افتتاح شوارع رئيسية جديدة.

وشدّد على أهمية المطار باعتباره يقع في نقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا وآسيا وجنوب آسيا وأمريكا، ويضم مرافق متنوعة وراقية.