ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا خلال أكتوبر 2018

ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 19.2% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

جاء ذلك حسب معطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء.

وتُشير المعطيات إلى أن مبيعات العقارات في تركيا خلال الشهر المنصرم بلغت 146 ألفا و536.

وشهدت مبيعات العقار في تركيا ارتفاعًا بنسبة 15.1 في المئة خلال أكتوبر 2018 مقارنة مع الشهر الذي قبله.

وحلّت إسطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات خلال الشهر الماضي بـ27 ألف و156، تبعتها أنقرة بـ13 ألف و430 وإزمير بـ7419.