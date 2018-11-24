أردوغان: نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب المستثمرين في بلادنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب المستثمرين.

وفي حفل ختامي لمعرض "إكسبو موصياد" في إسطنبول، أكد أردوغان أن بلاده تتحرك وفق مفهوم تجاري قائم على الربح المشترك.

وأشار أن ذلك يلقى ترحيبًا من مختلف الدول والمستثمرين.

وتابع أن إدارته حققت لتركيا نموًا بمعدل 5.8% على أساس سنوي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن ذلك تحقق رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام 2016.

كما أشار إلى إنجاز 6 مشاريع في البلاد من بين أعظم 10 أنشئت في السنوات الماضية حول العالم.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تتجه إلى تخطي عتبة الـ40 مليون سائح في 2018، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

وانطلقت فعاليات "إكسبو موصياد"، الأربعاء الماضي، بنسخته السابعة عشرة، وسط حضور كبير لرجال أعمال من حول العالم.

والمعرض يضم عدة أجنحة لعشرات الشركات والرجال الأعمال ومئات المنتجين الأتراك.