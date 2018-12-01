انخفاض أسعار التجزئة في اسطنبول 0.24% في نوفمبر

قالت غرفة تجارة اسطنبول اليوم السبت إن أسعار التجزئة في اسطنبول، كبرى المدن التركية، انخفضت في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.24 بالمئة عن الشهر السابق.

وأضافت غرفة التجارة أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، ارتفعت في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.18 بالمئة عما كانت عليه في الشهر السابق.

واليوم، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن عائدات الصادرات التركية على صعيد نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و12 شهرًا الأخيرة، حققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية.

وقالت بكجان، في بيان لها السبت، إن صادرات تركيا خلال نوفمبر ازدادت بنسبة 9.49 في المئة، وبلغت 15 مليارا و532 مليون دولار، وهو الأعلى بتاريخ الجمهورية للشهر المذكور.

وأضافت الوزيرة التركية: "صادراتنا خلال 12 شهرًا الأخيرة ازدادت بنسبة 7.8 في المئة، وبلغت 168 مليار و77 مليون دولار، وهو الأعلى بتاريخ الجمهورية على المستوى السنوي"