برنت يصعد 4.5 بالمائة بعد انسحاب قطر من أوبك واتفاق الصين وأمريكا

قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 4.54 بالمائة، في أعقاب إعلان قطر انسحابها من "أوبك"، والاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الاثنين، انسحاب بلاده من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدا أن قرار الانسحاب فني وليس سياسي.

وبحلول الساعة (07:40 تغ) قفزت عقود خام برنت القياسية الآجلة، تسليم فبراير/ شباط بنسبة 4.54 بالمائة أو 2.7 دولار، إلى 62.14 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعد الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 4.85 بالمائة أو 2.46 دولارا إلى 53.40 دولارا للبرميل.

يأتي صعود النفط كذلك، إلى اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والصين، السبت، على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات.

ومن شأن تجميد فرض أي رسوم جديدة، أن يحفز قطاع الإنتاج في كلا البلدين، ما يعني مزيدا من الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.