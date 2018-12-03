في قرار مفاجئ.. قطر تنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

أعلنت قطر الاثنين أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، بحسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي.

وقال الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إنه تم ابلاغ المنظمة الاثنين بالقرار قبل المؤتمر، مشيراً إلى أن اجتماع أوبك القادم سيكون الأخير الذي تحضره قطر.

وأضاف الكعبي أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لإستراتيجية طويلة الأجل.

واعتبر الوزير أن قرار قطر لم يكن سهلا بعد أن استمرت عضوا في أوبك لمدة 57 عاما.