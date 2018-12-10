مبيعات الأسلحة تنمو بنسبة 2.5 عالميا لتصل إلى 398.2 مليار دولار

نمت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي في 2017، إلى 398.2 مليار دولار.

وقال معهد ستوكهولم لبحوث السلام (سيبري)، الاثنين، إن الأرقام تمثل مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم (باستثناء الصين للعام الثالث على التوالي)، لعدم توفر الأرقام.

وحافظت الولايات المتحدة على هيمنتها بعدد الشركات وإجمالي المبيعات، إذ تعمل فيها 42 شركة من أصل 100، وفق أرقام 2017.

وبلغت مبيعات الأسلحة من شركات الولايات المتحدة 226.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 2 بالمائة مقارنة مع 2016، وهو رقم يمثل 57 بالمائة من مجموع مبيعات الشركات الـ 100.

وحافظت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، على موقعها كأكبر منتج للأسلحة في العالم خلال 2017، بإجمالي مبيعات أسلحة 44.9 مليار دولار.

وجاءت روسيا كثاني أكبر منتج للأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة، لتكسر هيمنة بريطانيا في هذا الترتيب منذ 2002.

وشكلت مبيعات الأسلحة للشركات الروسية 9.5 بالمائة من إجمالي مبيعات 100 شركة، بقيمة 37.7 مليار دولار.

ويعرّف معهد "سيبري" مبيعات الأسلحة، على أنها مبيعات للسلع والخدمات العسكرية للعملاء العسكريين في الداخل والخارج.