وزيرة التجارة التركية: تركمانستان شريكة مهمة بآسيا الوسطى

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن تركمانستان شريكة مهمة لبلادها في منطقة آسيا الوسطى من الناحية الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية لمعرض "منتجات التصدير التركي" بنسخته التاسعة، في العاصمة التركمانية عشق آباد، السبت.

واعتبرت الوزيرة، تركمانستان "بوابة تفتح على آسيا الوسطى" مشددة على وجوب زيادة التجارة بين البلدين، والاستثمارات المتبادلة والتعاون.

وأكدت على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادين بين أنقرة وعشق آباد.

وحول المعرض، أشارت إلى أنه يتضمن منتجات 53 شركة تركية، في مجالات البناء والتدفئة والتبريد والكهرباء والإضاءة والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والمنسوجات وأجهزة منزلية.

وعقب الكلمة أجرت الوزيرة برفقة مسؤولين تركمان جولة في أجنحة المعرض. وعقب ذلك التقت بنائب رئيس الوزراء التركماني تشاري غليجوف.