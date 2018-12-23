أردوغان: اقتصادنا سيحقق صعودًا قويًا في المرحلة القادمة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد بلاده سيحقق صعودًا قويًا في المرحلة القادمة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس أردوغان، الأحد، خلال اجتماع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "مع التحسن الذي تشهده الأسواق المالية والتوقعات سيحقق اقتصادنا صعودًا قويًا خلال المرحلة القادمة".

الرئيس أردوغان، شدّد على أن "العام 2019 سيكون عاما مميزًا".

وتابع: "لا توجد أي قوة فانية تستطيع إيقاف نهضتنا، طالما أبعدنا التشاؤم واليأس عن بلادنا".

وأشار إلى أنه "عندما بدأنا المشوار عام 2002، كانت صادراتنا 36 مليار دولار، أما الآن فوصلت إلى 170 مليار دولار".