تركيا.. ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب 78 بالمئة خلال 2018

ارتفعت مبيعات قطاع العقارات في تركيا من الشقق السكنية إلى الأجانب، خلال 2018 بنسبة 78.4 بالمائة، مقارنة مع مبيعات 2017.

جاء ذلك، في إحصائية جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الشقق السكنية المُباعة للأجانب العام الماضي، 39 ألفا و663 شقة سكنية.

وجاءت مدينة إسطنبول، على رأس الولايات التركية الأكثر بيعا للمنازل إلى الأجانب، بـ 14 ألفا و270 شقة سكنية، تلتها أنطاليا في المرتبة الثانية بـ 7 آلاف و938 شقة، وبورصة ثالثا بألفين و720، والعاصمة أنقرة رابعاً بألفين و133 منزلا.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين اشتروا منازل من تركيا خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المنازل المباعة لهم 8 آلاف و205 منزلا، ثم الإيرانيون 3 آلاف 652 شقة، والسعوديون ثالثا بألفين و718، والروس رابعا بألفين و297، والكويتيون خامسا بألفين و199 منزلا.

وبلغ إجمالي عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام الماضي، مليوناً و375 ألفا و398 شقة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 بالمائة مقارنة مع مبيعات القطاع خلال 2017.

وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات بـ 235 ألفا و55 شقة سكنية، وكان نصيبها 17 بالمائة من إجمالي مبيعات قطاع العقارات خلال 2018.

وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بـ 131 ألفا و161 شقة سكنية، بنسبة 9.5 بالمائة من إجمال المبيعات في عموم تركيا.

أما ولاية إزمير، فقد احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الولايات الأكثر بيعا للشقق السكنية، وذلك ببيع 75 ألفا و672 شقة، وبنسبة 5.5 بالمائة.