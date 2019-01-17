تركيا.. ازدياد ملحوظ في صادرات "الكستناء" خلال 2018

صدّرت تركيا خلال العام الماضي ما قيمته 43 مليون و300 ألف دولار من "الكستناء" إلى 32 دولة، بزيادة لافتة مقارنة بالعام الذي قبله.

وحسب بيانات من اتحاد مصدري منطقة إيجه غربي تركيا، فإن صادرات البلاد من الكستناء ازدادت خلال 2018 بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام 2017.

وازدادت قيمة صادرات الكستناء التركية من 37 مليون دولار في 2017 إلى 43 مليون و300 ألف دولار في 2018.

وحلّت إيطاليا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادًا للكستناء من تركيا بـ32 مليون دولار.

وجاء لبنان في المرتبة الثانية بـ6 ملايين و616 ألف دولار، وألمانيا في المرتبة الثالثة بـ948 ألف دولار.

وشهد الازدياد الأكبر في صادرات الكستناء من تركيا إلى قطر، حيث بلغ العام الماضي 42 ألف دولار بعد أن كان 5 آلاف دولار خلال 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في إيجه، خير الدين أوشاق، إن تركيا تعد بين أكثر البلدان المنتجة للكستناء حول العالم.

وأكّد أوشاق، في حديث للأناضول، أن بلاده تهدف إلى زيادة صادراتها من الكستناء خلال العام الجاري إلى 50 مليون دولار.

بدوره قال رئيس غرفة الزراعة بمنطقة سلطان حصار التابعة لولاية أيدن (غرب)، بلال طهران، إن أيدن هي الرائدة في مجال الكستناء بتركيا إلى جانب التين.

وأشار طهران إلى أن أيدن تغطي 25 ألف طن من إجمالي إنتاج الكستناء في تركيا والبالغ 60 ألف طن سنويًا.