مسؤول تركي: أسباب سياسية تمنع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، إن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي كبير للغاية، واعتبر أن اتفاقية الاتحاد الجمركي الحالية بين الجانبين، ليست كافية.

جاء ذلك في كلمة قايماقجي أمام برنامج بعنوان "جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد) تستمع إلى سفراء الاتحاد الأوروبي"، بالعاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء.

وأكد أن الاستثمار والتجارة يلعبان دورا هاما في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار قايماقجي أن ثلثي التجارة الخارجية التركية تتم مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال إن أسبابا سياسية تحول دون تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الجانبين، وأشار أن تركيا قطعت منذ أغسطس/ أب 2018، شوطا كبيرا في الإصلاحات المطلوبة، وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات من أجل تحديث الاتحاد الجمركي.

بدوره أعرب سفير فرنسا في أنقرة "تشارلز فرايز" عن اعتقاده أن الحوار بين الاتحاد الأوروبي وموصياد، سيولد نتائج هامة.

وأكد على أهمية تطوير علاقات قوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أهمية مجالات التجارة، والمواصلات، والطاقة في هذا الإطار.

من جانبه أكد سفير بريطانيا في أنقرة دومينيك تشيلكوت، على أهمية استقرار ونجاح تركيا لمصالح أوروبا، وأهمية تشجيع التعاون بين الشركات التركية والإنجليزية.