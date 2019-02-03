صادرات الفراولة التركية تضاعفت في 2018

ارتفعت صادرات الفراولة التركية 95 %، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 23 مليونا و975 ألف دولار.

واستنادا إلى معطيات اتحاد المصدرين الأتراك، فإن قيمة صادرات الفراولة التركية بلغت في 2017، نحو 12 مليونا و283 ألف دولار.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المستوردة بواقع 13 ألف طن، بقيمة 16 مليون دولار، تلتها رومانيا بواقع 3 آلاف و557 طناً بقيمة 5 ملايين و136 ألف دولار، ثم العراق بواقع ألف و662 طناً، بقيمة مليون و367 ألف دولار.

بينما بلغت صادرات الفراولة التركية إلى جورجيا 77 ألف دولار، والسعودية 719 ألف دولار، وصربيا و321 ألف دولار، وكازاخستان و126 ألف دولار، وسوريا 25 ألف دولار.