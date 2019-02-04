ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تسجل أقل مستوى في أكثر من 4 أعوام

سجلت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو أقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام في فبراير/شباط ويرجع ذلك بصفة أساسية للمخاوف بشأن خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بمنطقة اليورو نزل إلى -3.7 في فبراير/شباط من -1.5 لينخفض للشهر السادس على التوالي مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز قراءة عند -0.6. كما نزل مؤشر فرعي بشأن الأوضاع الحالية للشهر السادس على التوالي منخفضا لأقل مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأظهر مؤشر منفصل لمعنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعا في فبراير/شباط إلى 3.1 من 6.1 لينخفض للشهر الرابع على التوالي مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس/آب 2012.