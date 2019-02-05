809 ملايين دولار.. صادرات تركيا من البندق في 5أشهر



سجلت صادرات تركيا من البندق أكثر من 809 ملايين دولار في الأشهر الخمس الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن رابطة منتجي ومصدري البندق في منطقة البحر الأسود، أن تركيا صدرت 143 ألف و933 طنا من البندق بين سبتمبر/ أيلول و31 يناير/ كانون الثاني الماضيين.

وأشار إلى أن متوسط سعر 100 كغ من البندق الطبيعي صدّر بـ 566 دولار.

وأوضح أن عائدات 134 ألف و933 طن من البندق المصدر، بلغ 809 ملايين و383 ألف و548 دولار.

وأفاد أن عائدات تصدير 149 ألف و756 طنا من البندق في الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت 954 مليون و191 ألف و650 دولارا.

جدير بالذكر أن ولاية أورود شمالي تركيا، تشتهر بأشجار البندق التي تكسو معظم جبالها، وتنتج نحو 40% من كمياته المنتجة على مستوى العالم، وهو ما يؤثر على الأسعار العالمية، حسب ما يقول مسؤولون محليون بالولاية.