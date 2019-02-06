روسيا ترفع تأشيرة الدخول عن رجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوما ينص على رفع تأشيرة الدخول عن حاملي الجوزات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك.

جاء ذلك بعد اتفاق توصل إليه البلدين، في وقت سابق، لرفع تأشيرة الدخول عن هذه الفئات.

وينص المرسوم، الذي وقع عليه بوتين، على رفع تأشيرة الدخول إلى روسيا عن رجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك، وأصحاب الجوازات الرسمية.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب في العديد من المناسبات، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وهو ما استجاب له الآخير، من خلال هذا المرسوم.