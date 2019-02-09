الشركة التركية للشحن تطلق رحلاتها من مطار إسطنبول الجديد بنقل العلم الوطني



في خطوة تاريخية، نفّذت "الشركة التركية للشحن"، التابعة للخطوط الجوية التركية، أولى رحلاتها الداخلية والخارجية من مطار إسطنبول الجديد، الجمعة، بإرسال العلم التركي إلى العاصمة أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنها قامت بنقل العلم التركي عبر طائراتها، الجمعة، إلى أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية، لتبدأ عمليات الشحن رسميًا من المطار الجديد.

وأوضحت أنها أجرت أيضًا أول نقل تجاري لها من مطار إسطنبول.

كما أشارت إلى أن الرحلة"TK 2124" نفّذت عملية الشحن الداخلية الأولى، بينما نفّذت الرحلة"TK 0978" أولى عمليات الشحن الخارجية.

وبحسب الشركة، فإن تركيا ستكون المركز اللوجستي العالمي بفضل قدراتها الكبيرة في مجال الشحن.

ولفتت إلى أن "التركية للشحن"، ماركة الشحن الجوي الأسرع نموًا، بفضل نشاطها الفعال في قطاع الشحن الجوي العالمي.

وأكدت على أنها تمضي بخطى ثابتة نحو أهداف تركيا للعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، من خلال إنتاج حلول خاصة وعملية للطلبات اللوجستية المتزايدة، بفضل استثماراتها وأسطولها المتطور.

ومطار إسطنبول الجديد، ثالث مطار في المدينة بعد مطاري أتاتورك وصبيحة غوكتشن، حيث جرى افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.