القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

100 مليون دولار قيمة صادرات تركيا من الزهور في 2018

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
100 مليون دولار قيمة صادرات تركيا من الزهور في 2018

بلغت قيمة صادرات تركيا من الزهور 100 مليون دولار 2018، فيما يتوقع خبراء القطاع وصول هذا الرقم إلى 125 مليون دولار العام الحالي.

وقال رئيس جمعية مصدري نباتات الزينة في تركيا، إسماعيل يلماز، إن قطاع تصدير الزهور ونباتات الزينة يهدف إلى بلوغ حجم صادرات يتجاوز 500 مليون دولار.

وأضاف يلماز، أن صادرات تركيا من الزهور العام الماضي بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وأن حجم الصادرات للعام الحالي قد يتجاوز الـ 125 مليون دولار.

ولفت يلماز إلى أن القطاع يسعى للوصول إلى 85 بلدًا، مشيرًا أن أهم البلدان المستوردة للزهور التركية هي هولندا وبريطانيا وأوزبكستان وألمانيا وأذربيجان والعراق.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق في خطوة تاريخية، نفّذت "الشركة التركية للشحن"، التابعة للخطوط الجوية...
مختارات