تركيا تستثمر 650 مليون دولار في طاقة الرياح لعام 2018

أفاد تقرير حديث أصدره اتحاد طاقة الرياح التركي، أن حجم الاستثمارات في مجال توليد الطاقة من الرياح في 2018، بلغ 650 مليون دولار.

وضم التقرير الصادر الثلاثاء، أهم المعطيات عن طاقة الرياح في تركيا وحجم نمو الاستثمار فيها وقدرة التوليد.

وأوضح أن قوة الطاقة المولدة من الرياح في تركيا زادت العام الماضي بـ 497 ميغاوات، ما تعادل زيادة بنسبة 7.2 بالمائة من قوة 2017.

كما ارتفع عدد محطات توليد الطاقة من الرياح، من 164 إلى 180 محطة في 2018.

وتأتي ولاية إزمير (غرب) في المرتبة الأولى من حيث توليد الطاقة من الرياح (1405 ميغا واط)، تليها ولاية باليكسير (1123 ميغاواط)، ثم ولاية مانيسا (669 ميغا واط).

وتستهدف تركيا بحلول 2023، زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، إلى أكثر من 50 بالمائة.