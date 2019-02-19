إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا يرتفع بـ78%

ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 78.30 بالمئة خلال العام 2018 مقارنة بـ2017

وحسب تقرير أعدته شركة "الفضول" المتخصصة في الدراسات العقارية اشترى الأجانب خلال 2018، 39 ألفا و663 وحدة سكنية في تركيا بقيمة إجمالية 5.9 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية للوحدات التي جرى بيعها للأجانب في تركيا، العام الماضي، بلغ 148.7 ألف دولار.

وفي 2017، اشترى الأجانب 22 ألف وحدة سكنية في تركيا بقيمة إجمالية 4.6 مليارات دولار.

فيما اشترى الأجانب 12 ألف و181 وحدة سكنية في تركيا في 2013، و18 ألفا و959 وحدة في 2014، و22 ألفا و830 وحدة في 2015، و18 ألفا و189 وحدة في 2016.

وحول ذلك، توقع فاروق إقبال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيفيتا" العقارية، أن يشهد العام الجاري ارتفاعا كبيرا في معدل شراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب.

وقال إنه يتوقع أن يصل عدد مبيعات الوحدات السكنية في تركيا من قبل الأجانب إلى 50 ألف خلال العام الحالي.