ستاندرد اند بورز: أسعار عقارات دبي ستتراجع أكثر في 2019

قالت ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي أكثر في 2019 بسبب استمرار فجوة العرض والطلب، على أن يحدث استقرار تدريجي في 2020.

وقالت في تقرير "نتوقع ألا يتحسن أداء سوق العقارات السكنية في دبي في 2019 مقارنة مع 2018، وذلك في إطار التصور الأساسي الذي تستخدمه ستاندرد اند بورز في تحليلها التصنيفي لكيانات الإمارة."

وأضافت أن من المستبعد أن تشهد سوق العقارات السكنية تعافيا ملموسا في 2021.

وقال التقرير إن الأسعار الاسمية تراجعت بين 25 و33 بالمئة منذ 2014، نقلا عن شركة أستيكو للاستشارات العقارية.