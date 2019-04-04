"لوفتهانزا تركيا" تبدأ رحلاتها من مطار إسطنبول الاثنين المقبل

قال "كمال غتشر" المدير العام لفرع شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية في تركيا، إن الشركة ستبدأ رحلاتها من مطار إسطنبول، الاثنين 7 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال "غتشر" إن الشركة ستجري رحلاتها الجوية الأخيرة من مطار أتاتورك الخميس.

وأشار أن بإمكان تركيا، بفضل مطار إسطنبول، الحصول على حصة ممتازة في قطاع الطيران المتنامي في العالم.

وأوضح أن قطاع الطيران مستمر في النمو بتركيا، وأن الشركة تعتزم إقامة استثمارات فيها على المدى الطويل.

ولفت أن عملية انتقالية هامة ستبدأ بعد الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول، حيث يجب على العاملين اكتساب الخبرة في المطار الجديد.

وأضاف أن استطاعة مطار إسطنبول مرتفعة وتراوح بين 150 مليون إلى 200 مليون راكب سنويًّا مقارنة ب90 مليون في مطار أتاتورك.

وبين أن قطاع النقل الجوي العالمي ينمو بشكل كبير، موضحا أن 4.3 مليارات شخص انتقلوا عبر الجو العام الماضي.

وقال إن الرقم المذكور سيرتفع إلى 8 مليارات في غضون مدة تراوح بين 5 و10 سنوات.

والأربعاء، صرح وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان أن عملية الانتقال النهائي من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول الجديد، ستبدأ في تمام الساعة 03:00 فجر الخامس من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح طورهان في مؤتمر صحفي، أن عملية الانتقال ستستمر 45 ساعة، لتنتهي في تمام الساعة 23:59 مساء يوم السادس من أبريل الجاري.