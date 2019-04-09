"ليماك" التركية تستخدم تقنية "ليد غولد" العالمية لأول مرة بمطار الكويت

تهدف شركة "ليماك" التركية، المكلفة ببناء مبنى الركاب الجديد، بمطار الكويت الدولي، إلى أن يكون أول مبنى يعمل بنظام "ليد غولد" للقيادة في التصميم البيئي والطاقة.



وذكر بيان صادر عن الشركة، الثلاثاء، أنها تستعد لتسليم المبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف البيان، أن الشركة مستمرة في استثماراتها، المتعلقة بملائمة المبنى للمعايير البيئية العالمية.



ونقل البيان عن منسق "ليد" في الشركة، "أورتشون أوز هيلفاجي"، قوله إن مطار الكويت الدولي يعد من أهم المشاريع في البلاد.



وأكد أن حصول مبنى الركاب الجديد، على شهادة "ليد الذهبية"، سيجعل منه بناءً رائدا في توفير الطاقة، والمحافظة على البيئة.



و"ليد" هو نظام عالمي يصنف المباني، حسب قدرتها على إعادة إنتاج الطاقة، والحفاظ عليها، وملائمة تصاميمها للبيئة.



وفازت "ليماك" للإنشاءات، إحدى الشركات الرائدة في تركيا، التي تأسست عام 1976، في مناقصة بناء المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي، عام 2016.



ومن المقرر أن يستوعب المبنى الجديد عن اكتماله حوالي 25 مليون مسافراً سنوياً، وأن يتعامل مع جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة.