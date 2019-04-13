انطلاق "قمة الأعمال العربية التركية" في إسطنبول

انطلقت في مدينة إسطنبول، السبت، فعاليات مؤتمر "قمة الأعمال العربية التركية"، المتوقع أن يشهد توقيع اتفاقيات بين شركات عربية وتركية تتعلق بالعقارات والصناعات والخدمات.

ويرعى المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، جمعية رجال الأعمال الأتراك "موصياد" (غير حكومية).

ويحضر المؤتمر نحو 700 رجل أعمال عربي، إضافة إلى عشرات من نظرائهم الأتراك، ممثلين عن 150 شركة عربية وتركية.

ويهدف المؤتمر المقام في معرض "موصياد" بالمقر العام للجمعية، إلى مد جسور التواصل بين رجال الأعمال العرب والأتراك، وتعزيز العلاقات التجارية بين شركات الجانبين.

ومن المتوقع أن يتم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الشركات على هامش المعرض، يتعلق معظمها بالعقارات والصناعات والخدمات.

وارتفعت أعداد المعارض التركية مؤخرا بشكل كبير، بتشجيع ورعاية رسمية..

وتهدف هذه المعارض والمؤتمرات إلى بناء جسور تواصل اقتصادي بين المشرق والمغرب، وجمع رؤوس الأموال والشركات والأسواق تحت سقف واحد، لبناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

ووصل عدد فروع جمعية "موصياد" أكثر من 206 فروع في 76 دولة، خلال العام المنصرم.

وساهمت "موصياد" بشكل كبير في تنمية الاقتصاد التركي منذ بداية تأسيسها عام 1990.

ولعبت دورا في تسويق المنتجات المحلية إلى قارات العالم، من خلال استقبال الهيئات التجارية من خارج تركيا، وإقامة المنتديات والمعارض المحلية والدولية.

إلى جانب افتتاح عشرات المكاتب التمثيلية في دول العالم، وعقد اللقاءات الثنائية مع رجال أعمال من داخل البلاد وخارجها.