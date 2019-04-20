"الصناعات الدفاعية" التركية تحقق رقماً قياسياً بطلبات الشراء

حققت الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والجوية، رقما قياسيا في حجم طلبات الشراء، بلغ 12 مليارا و204 ملايين دولار، في 2018.

وقال بيان صادر عن "جمعية الشركات المصنعة للمنتجات الدفاعية والفضائية"، السبت، إن الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 52 في المئة، مقارنة بـ 2017.

وذكر البيان أن عائدات مبيعات السوق الداخلية بلغت 8 مليارات و761 مليون دولار، فيما مبيعات الأسواق الخارجية، وصلت مليارين و188 مليون دولار.

وأوضح أن حجم الطلبات ارتفع من 11 مليار دولار في 2014، إلى 11 مليارا و913 مليون دولار في 2016، قبل أن ينخفض إلى 8 مليارات و55 مليون دولار، في 2017.

وأضاف البيان، أن مبيعات أنظمة الصواريخ الأرضية بلغت 4 مليارات و386 مليون دولار، والأسلحة الأخرى والذخيرة والصواريخ، بلغت مليارين و655 مليون دولار.

ووصل الرقم بالنسبة إلى صناعة الطيران المدني، مليارا و476 مليون دولار، والطيران العسكري، مليارا و473 مليون دولار، فيما حققت أنظمة الدفاع البحرية 990 مليون دولار، من المبيعات.

وأشار البيان إلى ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين الدولة والشركات، بهدف رفع حجم الصادرات نحو الأسواق الخارجية.

وشهدت الصناعات الدفاعية التركية خلال 2018، قفزات وتطورات ملحوظة، تمثلت في تعزيزها ترسانة القوات الأمنية والعسكرية في البلاد، بمجموعة من المنتجات المحلية ذات الإمكانات والقدرات العالية.

ومن أبرز منتجات القطاع، مروحية "أتاك" الهجومية، وطائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" و"عنقاء"، وعربات مدرعة من طراز "كيربي 2"، وصواريخ ليزر موجهة هي "LGK-84"، و"KGK-82"، وأخرى ذكية غير موجهة "Mk-81" و"Mk-82"، وغيرها من المنتجات الدفاعية.