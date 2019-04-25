بريطانيا تدعم شراكة أوروبية تركية لصناعة قمرين صناعيين

أعربت بريطانيا عن اعتزامها دعم شراكة أوروبية تركية لصناعة قمرين صناعيين ومحطة أرضية.

جاء ذلك على لسان وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، بكلمة ألقاها في البرلمان، الخميس.

وأضاف فوكس أن مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، ستقدم دعما ماليا قرابة 500 مليون دولار لشركة إيرباص للدفاع والفضاء من أجل صناعة قمرين صناعيين ومحطة أرضية لصالح شركة توركسات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقعت تركيا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، اتفاقية تصنيع قمري توركسات 5A و 5B.

وتخطط توركسات لاتساع دائرة استخدام خدمات البيانات ذات النطاق العريض، في تركيا والشرق الأوسط وأوروبا وبعض المناطق في إفريقيا، عبر القمرين الصناعيين.

يشار إلى أن شركة إيرباص للدفاع والفضاء، تنفذ أنشطتها بشراكة ألمانية وفرنسية وإسبانية وبريطانية وهولندية.