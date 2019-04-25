وضع حجر الأساس لمصنع تركي أذربيجاني بيلاروسي لإنتاج الجرارات الحديثة

بدأ معمل أنشأه رجال أعمال أتراك وأذربيجانيون وبيلاروس، في ولاية قيريق قلعة وسط تركيا، بإنتاج جرارات حديثة بقوة 120 و200 حصان بخاري.

وقال مدير الشركة كنعان إيجه، إنهم وضعوا حجر الأساس للمعمل عام 2018.

وأوضح إيجه أن المعمل يهدف لإنتاج 1500 جرار سنويًّا بعد الوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، في غضون 3 أشهر.

وأشار إلى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3500 جرار سنويًّا إذا ارتأت إدارة الشركة.

وأوضح أن المعمل ينتج جرارات مزودة بنوعين من المحركات، الأول بقوة 120 والثاني بقوة 200 حصان.

وأضاف أن المعمل سيبدأ بتجميع الجرارات أولًا، ثم سيقوم بإنتاج ما نسبته 40-50 في المئة من قطع الغيار الخاصة بها.

ولفت إلى أن سعر الجرار سيكون أدنى بـ 10 آلاف دولار من الأنواع المتوفرة في السوق ذات المواصفات نفسها، مع ضمان توفير قطع الغيار.

وقال إيجه إن الشركة تلقت طلبات من الخارج لشراء جراراتها، مضيفًا أنها تجرى مباحثات مع شركات من عدة بلدان كرومانيا وبلغاريا وبريطانيا وألمانيا.