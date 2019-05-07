"منتدى دافوس" يقدم دعوة رسمية لأردوغان للمشاركة في ذكرى تأسيسه

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الثلاثاء، تقديم دعوة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور احتفال الذكرى السنوية الـ50 لانطلاق المنتدى.

جاء ذلك، في تصريح أدلى به رئيس المنتدى، بورغ برينده، خلال زيارة غير محددة المدة يجريها برينده إلى تركيا.

وقال برينده، إن المنتدى قدّم دعوة رسمية إلى الرئيس أردوغان، وأضاف "نرغب بشدة في مشاركته، إلا أن القرار عائد إلى الرئيس".

وذكر رئيس المنتدى، أن احتفالية الذكرى السنوية الـ 50 لانطلاق المنتدى ستنعقد في يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوضح أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين أتراك، منهم وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، وناقش معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والمنتدى العالمي.

وأشار إلى لقائه وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، وتأكيده أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا.

ومنتدى دافوس، مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير بمدينة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.