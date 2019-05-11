تفاؤل صيني بشأن المفاوضات مع واشنطن

على الرغم من إقرار بكين بوجود عقبات في المفاوضات التجارية مع واشنطن، يقول نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، إن المحادثات لم تنهار.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني للصحفيين: "إن الفشل في التوصل إلى اتفاق في حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة خلال اجتماعات في واشنطن يومي الخميس والجمعة كان "نكسة صغيرة"، لافتا إلى أنه متفائل بحذر.

وتحدث ليو إلى الصحفيين قبل مغادرته واشنطن متوجهاً إلى بكين، بعد انتهاء المحادثات مع إصرار الصين على أن الاتفاق يتطلب رفع الرسوم الجمركية على صادراتها أولاً.

ونقلت رويترز عن ليو قوله إن الجانبين يختلفان بشأن حجم السلع، التي تتعهد الصين بشرائها من الولايات المتحدة للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي.

وفي وقت سابق، أكدت بكين أن 3 نقاط لا تزال تثير خلافات بين الصين والولايات المتحدة في المفاوضات التجارية التي تجري في واشنطن، لكن البلدين سيواصلان محادثاتهما على الرغم من ذلك.

وردا على سؤال لوسائل الإعلام الصينية بعد يومين من المفاوضات في الولايات المتحدة، تحدث كبير المفاوضين الصينيين ليو هي عن "3 نقاط خلافية" لا تزال قائمة بين الطرفين.

واختتم المفاوضون الصينيون والأميركيون الجمعة في واشنطن جولة جديدة من المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق، في أوج حرب تجارية بينهما تمثلت بتبادل فرض رسوم جمركية على صادراتهما.

وقال ليو "إذا توصلنا إلى اتفاق، فيجب سحب الرسوم الجمركية العقابية". وأضاف "هذه هي النقطة الأولى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر الجمعة بزيادة الرسوم الجمركية على كل الواردات الصينيّة تقريبا، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ويفترض أن تبدأ الإجراءات، الاثنين، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل أشهر.

حاليا تخضع بضائع بقيمة أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية لرسوم جمركية عقابية. وهذه الرسوم رفعت الجمعة من 10 % إلى 25 % لمئتي مليار دولار من هذه البضائع.