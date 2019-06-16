بن سلمان يؤكد التزام بلاده بطرح أرامكو للتداول "في الوقت المناسب"

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده ما تزال ملتزمة بطرح التداول الأولي لـ "أرامكو السعودية"، وفق الظروف الملائمة والوقت المناسب.

وتوقع بن سلمان في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، الأحد، "تنفيذ الطرح بين 2020 وبداية 2021.. وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه".

في 2016، أعلنت السعودية عن طرح نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من القيمة السوقية لـ "أرامكو" في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، خلال 2018.

وأجلت المملكة في أكثر من مناسبة، الطرح، لأسباب مرتبطة بعدم نظوج الظروف المحيطة بالطرح، ودخولها في عملية استحواذ على نسبة مسيطرة من شركة البتروكيماويات السعودية "سابك"، خلال وقت سابق من 2019.

وعدّد الأمير السعودي، عدة عوامل يعتمد عليها موعد الطرح، منها"مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ الطرح، وعملية استحواذ "أرامكو" على حصة صندوق الاستثمارات في "سابك".

وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ "أرامكو"، اتخذت المملكة إجراءات، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، والتدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية.

وأرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بمتوسط إنتاج يومي 9.6 ملايين برميل، وتقود الصناعة النفطية في البلاد.

وتحدث الأمير السعودي عن خصخصة قطاعات اقتصادية، مشيرا أن بلاده تستكمل في الوقت الحالي اتفاقيات خصخصة بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار).

وتشمل مجالات الخصخصة الجاري استكمالها، مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن؛ "ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2019.

وزاد: يجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال 2020، باستثمارات تبلغ مليار ريال (266 مليون دولار).