تركيا تدعو رجال الأعمال الأجانب إلى الاستثمار فيها

دعا وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، رجال الأعمال الأجانب إلى الاستثمار في تركيا، بفضل نموها الاقتصادي المستمر، وميزاتها الاستثمارية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين، احتضنته مدينة كارويزاوا اليابانية، الأحد.

وأفاد قوروم، بأن "تركيا من بين أكثر الدول المتوقع تأثرها سلبا من ظاهرة تغير المناخ".

وأوضح أن إنشاء بنية تحتية موائمة لهذا التغير، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، التي تهدف في هذا الإطار إلى إعادة إنشاء 6.5 مليون شقة سكنية، خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أكد قوروم، على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين الدوليين والمحليين في مكافحة تغير المناخ، وعلى أهمية الدعم المادي والتكنولوجي من الدول المتقدمة للأخرى النامية في هذا الخصوص.

ولفت إلى عزم بلاده المشاركة بفعالية في قمة المناخ العالمية، المزمع تنظيمها تحت إشراف الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.