تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي تحقق فائضاً بـ 827 مليون يورو في أبريل

بلغ فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي خلال أبريل/ نيسان الماضي، 827.7 مليون يورو (نحو 925 مليون دولار).

وبحسب بيان مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الثلاثاء، فإن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بلغت خلال أبريل الماضي 6 مليارات و894.8 مليون يورو.

وأوضح البيان أن واردات تركيا من هذه البلدان بلغت خلال الشهر نفسه 6 مليارات و67.1 مليون يورو.

وذكر البيان أن إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي الى العالم خلال أبريل الماضي، بلغ 171.1 مليار يورو، بينما وصلت وارداتها إلى 169.7 مليار يورو.

بذلك، حققت التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الشهر المذكور فائضاً بمقدار 1.4 مليار يورو.