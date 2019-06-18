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"فيسبوك" تكشف عن خطة لإصدار عملتها الإلكترونية الخاصة "ليبرا"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 18.06.2019 19:12
فيسبوك تكشف عن خطة لإصدار عملتها الإلكترونية الخاصة ليبرا

كشفت شركة "فيسبوك"، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، عن خطة إصدار عملة رقمية ونظام مالي جديد، لتحويل الطريقة التي يتحرك بها المال في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تطبيقاته الخاصة.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إنها تقود اتحادا لإصدار عملة رقمية تسمى "ليبرا"، ومن المقرر إطلاقها في النصف الأول 2020.

وأضافت الشركة، أنها تهدف إلى توفير خدمات للمستهلكين، لإرسال الأموال في جميع أنحاء العالم بسهولة ومجانية، "بنفس الراحة مثل إرسال صورة أو رسالة".

وأشارت إلى أنها لن تدير عملية تداول العملة الإلكترونية الجديدة المرتقبة (ليبرا)، ولكن عن طريق جمعية غير ربحية تدعمها مجموعة من الشركات والمؤسسات.

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