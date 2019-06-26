تركيا ترفع صادراتها من الموبيليا والأثاث إلى 3.2 مليار دولار

قال أحمد غولتشه رئيس اتحاد جمعيات الموبيليا والأثاث في تركيا، إن قطاع الموبيليا حقق زيادة في صادراته خلال السنوات الـ19 الماضية بمقدار 18 ضعفا.

وأوضح غولتشه، الأربعاء، أن صادرات تركيا من الموبيليا والأثاث منذ عام 2000 وحتى العام الحالي، ارتفعت من 180 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار.

وأضاف أن بلاده حققت نجاحا كبيرا في صناعة الأثاث خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا رغبة القطاع بتحقيق نسبة 1.5 في المائة من حجم التجارة العالمية في العام 2023.

وأشار غولتشه، أن واردات القطاع ارتفعت خلال الفترة المذكورة من 260 إلى 800 مليون دولار، لافتا إلى أن الصادرات تمثل 4 أضعاف الواردات.

وذكر أن للحكومة التركية دور في تحقيق هذه النجاح من خلال الاستقرار السائد في البلاد من 17 عاما، إضافة إلى منح تخفيضات على ضريبة القيمة المضافة لقطاع الموبيليا منذ عام 2010.

ولفت غولتشه، أن بلاده تصدر الأثاث إلى 179 دولة حول العالم، مؤكدا أن حصتهم في السوق العالمية تزداد تدريجيا.