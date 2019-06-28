قادة مجموعة العشرين يعبرون عن قلقهم من تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

أعرب قادة مجموعة العشرين، باليابان، الجمعة، عن قلقهم من الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وأكدوا على "الضرورة الملحة والأهمية" لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وانطلقت، اليوم قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس أردوغان.

واعتبر القادة أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، بمثابة خطر سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق الأنباء اليابانية (كيودو).



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جين بينغ، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان.



وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء الوضع التجاري العالمي الحالي، قائلاً إن الإجراءات التقييدية لن تفيد أي دولة، في إشارة واضحة إلى أزمة التعرفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.



وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، في حال لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.



وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.



ومن المتوقع أن يوافق قادة المجموعة في القمة التي ستتناول أيضًا القضايا البيئية على إنهاء تصريف النفايات البلاستيكية في محيطات العالم بحلول 2050.



وشدد الزعماء على "الضرورة الملحة والأهمية" لإصلاح منظمة التجارة العالمية ، التي تعتبر رمزا للتجارة الحرة متعددة الأطراف.

وتوفر منظمة التجارة العالمية، التي انطلقت في 1995، ألية للتفاوض على قواعد التجارة، وتسوية المنازعات.

وقال جان كلود جونكر رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم "إننا نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان وكذلك الصين وغيرها لإصلاح منظمة التجارة العالمية وخلق أرضية متكافئة".