23.7 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا خلال 2018

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، إن حجم التجارة بين بلاده وإفريقيا بلغ 23.7 مليار دولار، خلال 2018.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة التركية الناميبية، بالعاصمة ويندهوك، بحسب بيان وزارة الصحة التركية.

وأضاف قوجه، أن تركيا تجني ثمار استراتيجية الانفتاح على إفريقيا، التي تنتهجها منذ 2003، في مختلف المجالات، الاقتصادية، والثقافية، وغيرها.

وأردف: حجم تجارتنا مع الدول الإفريقية انتقل من 5.4 مليارات دولار، إلى 23.7 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح أن بلاده تنتهج سياسة شاملة تجاه القارة السمراء، تشمل تقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق التنمية فيها.

وأشار إلى وجود تمثيل دبلوماسي تركي في 42 بلدا إفريقيا، وإلى التشاور تجاريا مع 26 منها، إضافة إلى تنظيم شركة الخطوط الجوية التركية رحلات الى نحو 37 بلدا في القارة.

وسعت تركيا لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية، منذ 2003، عبر وضع "استراتيجية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية".

من جهة أخرى، أكد المسؤول التركي، على وجود إمكانية كبيرة لرفع حجم التجارة بين بلاده وناميبيا، الذي يبلغ حاليا حوالي 25 مليون دولار فقط.

وأعرب عن استعداد أنقرة للتعاون أكثر مع ويندهوك، في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا قطاعات التعدين، والصيد البحري، والمواصلات، إضافةً للإنشاءات والطاقة.

يُذكر أن فخر الدين قوجه أجرى العديد من اللقاءات مع مختلف المسؤولين في ناميبيا، بحث خلالها فرص التعاون الاقتصادي والتجارة الثنائية، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلد الإفريقي تستمر لعدة أيام.