شركة "بوزان كايا" التركية تفوز بمناقصة مشروع بناء "ترام" في رومانيا

فازت شركة "بوزان كايا" التركية، المُصنعة للقطارات الكهربائية، السبت، بمناقصة مشروع صناعة 16 قطارا كهربائيا "ترام"، في مدينة "تيميشوارا" غربي رومانيا.

وتبلغ قيمة المناقصة 33 مليون يورو، فيما تبدأ عملية التسليم الأولية في غضون 18 شهرا، وتستمر 48 شهرا، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبلدية "تيميشوارا".

ويبلغ طول القطار الواحد، المكون من 5 عربات، 30 مترا، وقدرته الاستيعابية 170 شخصا، بينما يُسهّل تصميمه المنخفض عن الأرض عملية الركوب والنزول.

وفي حديث للأناضول، أعرب مؤسس الشركة مراد بوزان كايا، عن اعتزازه جراء الفوز بهذه المناقصة، التي تعد الأولى من نوعها للشركة في رومانيا.

وأضاف أن هذه القطارات الصديقة للبيئة، توفر الطاقة، وتشتغل بالبطاريات، دون أن يصدر عنها ضجيج.

من جهة أخرى، أوضح "بوزان كايا"، أن شركته تعمل على تطوير مترو أنفاق، مصمم محليا لأول مرة، وأن عمليات البحث والتطوير مستمرة في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بوزان كايا" التركية المساهمة، فازت العام الماضي بمناقصة مشروع "غرين لاين" لقطار الأنفاق في بانكوك.