مسؤول تركي: حجم التبادل التجاري بين تركيا وباكستان يبلغ 700 مليون دولار

قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسارجيكلي أوغلو، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وباكستان، يبلغ 700 مليون دولار.

جاء ذلك، في كلمته خلال المشاركة في اجتماع تعريفي بالتجارة الثنائية بين البلدين، جرى تنظيمه بمدينة إسطنبول، الثلاثاء.

وحضر الاجتماع، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية "دارو خان أشاكزاي"، و50 رجل أعمال تركي وباكستاني.

وأضاف "هيسارجيكلى أوغلو"، أن "هذا الرقم لا يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين"، معربا عن رغبة بلاده في رفع حجم الاستثمارات المتبادلة.

كما أشار إلى وجود تنسيق وتعاون مشترك بين البلدين في العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة.

وأعلن أن الاستثمارات التركية في باكستان بلغت مليار دولار، والباكستانية في تركيا 600 مليون دولار.

من جانبه، لفت "خان أشاكزاي"، إلى وجود بعض العقبات أمام رفع حجم التبادل التجاري إلى المستوى المطلوب.

وأردف أن تحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من الجانبين، وأن الأرقام الموجودة لا تعكس الانفتاح التجاري بينهما.