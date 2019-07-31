"الإمارات دبي الوطني" يستحوذ على 99% من أسهم مصرف "دنيز بنك" التركي

أعلن المدير العام لمصرف "دنيز بنك" هاقان آتش إتمام صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل حصة بنك "سبير الروسي" في "دنيز بنك" والتي تبلغ 99.85%.

وأضاف آتش خلال حفل توقيع الصفقة إن إتمام الصفقة يعد إنجازاً كبيراً خاصة في تلك الفترة التي تشهد صراعات تجارية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى حجم الصفقة الذي وصفه بالرقم القياسي.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارات قد توصل إلى اتفاق نهائي مع بنك "سبير الروسي" لشراء حصته في مصرف "دنير بنك" التركي والتي تبلغ 99,85% من أسهم البنك مقابل, 3.2 مليارات دولار في 2017 وتم تثبيت سعرها منذ ذلك التاريخ طبقاً لقيمة رأس المال الموحد للبنك، وفقاً لما أعلنه بنك دبي آنذاك.

كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بموجب الصفقة بدفع نسبة فائدة متفق عليها من قيمة الصفقة (3,2 مليارات دولار) لبنك سبير الروسي عن الفترة من 13 أكتوبر 2017 وحتى تاريخ إنهاء الصفقة تماماً.

وأنشئ بنك دينيز (أحد أكبر خمسة بنوك في تركيا) عام 1938، كبنك حكومي يمول قطاع النقل البحري التركي، وفي 1997 تم شراء البنك وتحويله من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

عام 2006 باعت مجموعة "زورلو" المالكة للبنك أسهمها إلى بنك "دكسيا" البلجيكي.

واعتبارا من 28 سبتمبر / أيلول 2012، أصبح المصرف تحت سقف "سبير بنك"، ويوجد لديه فرع في البحرين، وآخر في روسيا وأيضا يمارس نشاطه في الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا.

أما بنك الإمارات دبي الوطني، فهو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة وبريطانيا، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.