القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 31.07.2019 21:02
آخر تحديث في 31.07.2019 21:20
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية

البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن المدير العام لمصرف "دنيز بنك" هاقان آتش إتمام صفقة استحواذ بنك...
مختارات