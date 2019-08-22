وزير الاقتصاد والطاقة الألماني: عازمون على تكثيف علاقاتنا مع تركيا

قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التماير، إن بلاده عازمة على تكثيف العلاقات الثنائية مع تركيا وتشكيل قوى دافعة جديدة للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي الألماني التركي، في العاصمة برلين، بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارنك.

وأعرب "التماير" عن سعادته حيال استضافة المؤتمر الذي يتناول قضية مهمة وشهد مشاركة عالية للغاية.

وبيّن أن الصداقة بين تركيا وألمانيا هي من أهم القضايا التي يهتم بها باعتبارها تعود إلى أكثر من 100 عام.

وأوضح الوزير الألماني أنه تناول مع الوفد التركي التعاون بين البلدين في مجال الصناعة.

وتابع: "نعلم أن تركيا تواجه تحديات اقتصادية في الأشهر الأخيرة.. وفي ألمانيا ظهرت مشكلة تباطؤ النمو".

وأكّد أن النمو الاقتصادي في ألمانيا كان سريعًا خلال الأعوام الماضية، ولكنها اليوم تعاني من مشكلة في هذا الصدد.

واستطرد: "نحن عازمون بالفعل على تكثيف العلاقات الثنائية وتشكيل قوى دافعة جديدة للنمو الاقتصادي".

التماير، قال إن برلين ستستضيف في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم جلسة للجنة الاقتصادية التركية الألمانية التي جرى إحياؤها خلال زيارة أجراها قبل فترة إلى تركيا.

وشدّد على أن تركيا وألمانيا بلدان صناعيان، وعازمان على البقاء كذلك، مشيرًا أن الصداقة القائمة بين البلدين تعود بالفائدة على ملايين الناس.

وأردف: "نحن الآن شركاء تجاريون مهمون".