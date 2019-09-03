معدلات التضخم في تركيا تواصل اتجاهها الهابط وبلومبرغ تتوقع مزيداً من الهبوط

سجلت معدلات التضخم في تركيا لشهر آب/أغسطس الماضي ارتفاعاً لكنه ظل دون التوقعات، فيما شهد تراجعاً في المعدلات المسجلة سابقاً، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، وفقاً لبلومبرغ.

وأعلنت هيئة الإحصاءات التركية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في مؤشر المستهلكين لشهر أغسطس سجل 15.1% على أساس سنوي، متراجعاً عن نسبة 16.65% المسجلة في تموز/ يوليو الماضي.

وكان مسح أجرته وكالة الأناضول لآراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الأسبوع الماضي قد أظهر توقعات بأن تصل نسبة التضخم السنوي في الشهر المذكور إلى 15.60%.

كما سجل الشهر الماضي ارتفاعاً طفيفاً في نسبة التضخم بحدود 0.86% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات التركية. وتعد هذه النسبة دون توقعات الخبراء التي حددت وسطياً بـ1.38%.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض في تموز/ يوليو الماضي توقعاته لنسبة التضخم التي ستسجل في نهاية العام الجاري إلى 13.9، نزولاً من 14.6% التي كان توقعها في تقرير سابق.

وقالت وكالة بلومبرغ، في تقرير لها تعليقاً على أرقام التضخم الخاصة بشهر آب/ أغسطس، إن هذه البيانات ستفتح الباب أمام المركزي التركي لاتخاذ المزيد من إجراءات التبسيط في السياسات المالية.

ورأت بلومبرغ أن استقرار الليرة بجانب تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة قد يدفع التضخم للهبوط إلى رقم من خانة واحدة في وقت مبكر من هذا الشهر.

وتحسنت الليرة التركية بعد الإعلان عن نسبة التضخم لشهر آب/ أغسطس، وسجلت تغيراً صغيراً في التداول أمام الدولار الأمريكي عند الساعة 10:20 بتوقيت إسطنبول.